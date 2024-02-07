'Sarılık deyip geçmeyin, pankreas kanseri belirtisi olabilir'

"TÜMÖR BİRÇOK NOKTAYA SIÇRAMIŞ"



Son olarak kliniklerine sarılık şikayetiyle başvuran ev kadını Atike Tülü'ye (61) pankreas kanseri teşhisi koyduklarını belirten Doç. Dr. Sarıtaş, "Hasta sarılık şikayetiyle hastaneye başvuruyor ve yapılan tetkiklerinde 12 parmak bağırsağında tümör tespit ediliyor. Yaptığımız incelemede hastanın pankreas kanseri olduğunu tespit ettik. Tümör, birçok noktaya sıçramış. Hastaya dünyada ve Türkiye'de nadir olarak uygulanan whipple ameliyatı planladık.