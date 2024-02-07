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        Haberler Sağlık 'Sarılık deyip geçmeyin, pankreas kanseri belirtisi olabilir'

        'Sarılık deyip geçmeyin, pankreas kanseri belirtisi olabilir'

        Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş, sarılık şikayetinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Pankreas bölgesi kanserleri, agresif seyreden nadir bir türdür. Tedavisi, özellikli cerrahi işlemler gerektirir. Dolayısıyla sarılık deyip geçmeyin, kanser belirtisi taşıyor olabilirsiniz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:48
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        • 1

          Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş, pankreas kanserinin sarılık şikayetiyle kendini belli edebildiğini söyledi.

        • 2

          Nadir görülen bu kanser türünün genellikle özellikli cerrahi işlem gerektirdiğini kaydeden Doç. Dr. Sarıtaş, "12 parmak bağırsağı, pankreas, mide, safra yolları ve bu bölgeden köken alan tümörler, çok yaygın görülen tümörler değildir. Dünyada tüm sindirim sistemi kanserleri içerisinde binde 2 oranda görülüyor. Hastalar sarılık, kilo kaybı, geçmeyen karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerle geliyor.

        • 3

          Bu belirtiler olduğunda bir doktora başvurulmasını ve doktor arkadaşların da bu bulguların pankreas bölgesi tümörü olabileceğini düşünerek, bu yönde tetkikleri yapmasını öneriyoruz" diye konuştu.

        • 4

          "TÜMÖR BİRÇOK NOKTAYA SIÇRAMIŞ"

          Son olarak kliniklerine sarılık şikayetiyle başvuran ev kadını Atike Tülü'ye (61) pankreas kanseri teşhisi koyduklarını belirten Doç. Dr. Sarıtaş, "Hasta sarılık şikayetiyle hastaneye başvuruyor ve yapılan tetkiklerinde 12 parmak bağırsağında tümör tespit ediliyor. Yaptığımız incelemede hastanın pankreas kanseri olduğunu tespit ettik. Tümör, birçok noktaya sıçramış. Hastaya dünyada ve Türkiye'de nadir olarak uygulanan whipple ameliyatı planladık.

        • 5

          Bu ameliyatla midenin, safra yollarının, pankreasın bir kısmını, 12 parmak bağırsağının ise tamamını alarak yeni yol yapıyoruz. Böylelikle mide, pankreas ve safra yolları ince bağırsağa bağlanıyor. Benimle birlikte Prof. Dr. Mehmet Özalevli, Uzm. Dr. İshak Aydın, Uzm. Dr. Abit Yaman, Dr. Ahmet Demirel, Dr. Azer Guliyev, Dr. Ersin Uslu, Dr. İsmail Cem Yurtçu'nun dahil olduğu 8 kişilik ekiple girdiğimiz bu ameliyatla da hastanın pankreas bölgesini tümörden temizledik.

        • 6

          11 saat süren zorlu bir ameliyattı ve başarıyla tamamladık. Hastayı 1 ay serviste takip ettikten sonra taburcu ettik. Pankreas bölgesi kanserleri, agresif seyreden nadir bir türdür. Tedavisi, özellikli cerrahi işlemler gerektirir. Dolayısıyla sarılık deyip geçmeyin, kanser belirtisi taşıyor olabilirsiniz."

        • 7

          Sarılık hastalığından dolayı geldiğini ancak tümör görülünce ameliyat edildiğini anlatan Atike Tülü ise sağlığına kavuştuğu ve ayağa kalktığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

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