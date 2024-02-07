Arjantin Devlet Başkanı Milei İsrail'de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti: "Yahudi olmak isterim"
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'i desteklediğini belirten Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail'e gitti. Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı ziyaret Milei, burada duygusal anlar yaşarken, Yahudi olmak istediğini söyledi
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Kasım ayı sonunda göreve gelen Arjantin'in aşırı sağcı lideri Javier Milei, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gitti.
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Milei, dün Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunun Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.
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"YAHUDİ OLABİLİRİM"
Kutsal mekanda dua ederken ağlayan Milei, Yahudi olmak istediğini söyledi.
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İsrail ziyaretinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'te bir araya gelen Milei'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor.
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BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIMA NİYETİ
Milei, Arjantin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini de tekrar etti.
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SEÇİM KAMPANYASINDA DA İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ
Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini söylemişti.
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Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da destek vermişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.