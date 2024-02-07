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        Haberler Dünya Arjantin Devlet Başkanı Milei İsrail'de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti: "Yahudi olmak isterim"

        Arjantin Devlet Başkanı Milei İsrail'de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti: "Yahudi olmak isterim"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'i desteklediğini belirten Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail'e gitti. Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı ziyaret Milei, burada duygusal anlar yaşarken, Yahudi olmak istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 07.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:47
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          Kasım ayı sonunda göreve gelen Arjantin'in aşırı sağcı lideri Javier Milei, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gitti.

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          Milei, dün Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunun Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.

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          "YAHUDİ OLABİLİRİM"

          Kutsal mekanda dua ederken ağlayan Milei, Yahudi olmak istediğini söyledi.

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          İsrail ziyaretinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'te bir araya gelen Milei'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor.

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          BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIMA NİYETİ

          Milei, Arjantin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini de tekrar etti.

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          SEÇİM KAMPANYASINDA DA İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ

          Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini söylemişti.

        • 7

          Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da destek vermişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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