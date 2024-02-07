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        Haberler Magazin Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio'yu İstanbul turuna çıkardı : Hissedersem evlilik teklifi ederim - Magazin haberleri

        Belçim Bilgin'den evlilik yanıtı: Bu işin kadını erkeği yok

        Belçim Bilgin, yaklaşık üç buçuk yıldır aşk yaşadığı Alfredo Di Blasio'yu İstanbul turuna çıkardı. İtalyan asıllı Kanadalı sevgilisiyle Bebek'te görüntülenen Bilgin, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 08:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:50
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; uzun bir süredir yaşamını Londra'da sürdüren Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sevgilisiyle yürüyüş yapan Bilgin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        • 2

          "BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İŞ"

          Oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Hatıran Yeter' adlı filmle ilgili konuşan Belçim Bilgin, "16'sında vizyona girecek. Biz de daha izlemedik. Ekipçe ona hazırlanıyoruz. Çok emek verdiğimiz bir iş. Onun için çok heyecanlıyım. Filmimiz bir ailenin 50 yıllık hikâyesini işliyor. İşitme engelli sağır bir bireyin annesini oynuyorum. Benim 20 yaşım da var, 30 yaşım da var, 60 yaşım da var. Babaanne olarak bitiriyorum. Dolayısıyla bir kadın oyuncunun başına gelebilecek en şanslı durumlardan birisi. Bir hayatta topladığım ne varsa onu 'Zehra'nın hayatına entegre ederek oynama şansım oldu. O yüzden benim için çok özel bir iş" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "DİLİ ZOR YEMEKLERİ İNANILMAZ"

          Belçim Bilgin ayrıca sevgilisi Alfredo Di Blasio'nun çevirmenliğini yaptı. Blasio, muhabirlerin, "Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz?" sorusuna; "Türkçe biraz zor bir dil. Yemekler inanılmaz güzel." yanıtını verdi.

        • 4

          'BE' YE AÇIKLIK GETİRDİ

          Geçtiğimiz günlerde ismini 'Be' olarak değiştirmek istediğini açıklayan Belçim Bilgin, bu konuya da açıklık getirdi. Muhabirler,e "Benim ismim ne?" diye soran Bilgin, "Belçim" cevabını alınca "Helal olsun. Genelde 'Belçin' derler. Ben de hiç çaktırmıyorum. Madem öyle 'Be' de gitsin, ne gerek var ayrıntıya" diye konuştu.

        • 5

          "HİSSEDERSEM EVLİLİK TEKLİFİ EDERİM"

          Öte yandan Belçim Bilgin ile yaklaşık üç buçuk yıldır aşk yaşayan Alfredo Di Blasio, "Belçim Hanım'a evlilik teklif eder misiniz?" şeklindeki soruya "Biz zaten birbirimize çok bağlıyız. Adını başka türlü koymakla ilgili bir derdimiz yok. Saygı olsun, sevgi olsun" diye yanıt verdi. Belçim Bilgin ise; "Bir kadın olarak siz evlilik teklif eder misiniz?" sorusuna "Eğer hissedersem tabii ki ederim. Bu işin kadını, erkeği yok. Hissetmekle ilgili. O güveni veren ilişkilerde bence taraflardan birisi edebilir" yanıtını verdi.

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