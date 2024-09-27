Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman açılacağı belli oldu
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avukat Dr.Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00'de açılacağını bildirdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini kabul ederek fethi kabir işleminin yapılmasına karar vermişti. Detaylar haberimizde
İstanbul Silivri'de 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili önceki gün önemli bir gelişme yaşanmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, önceki gün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti. Bu noktada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderilmişti.
MEZAR 3 EKİM GÜNÜ AÇILACAK
Bu kararın ardından Cem Garipoğlu’nun mezarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mezarın açılmasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama geçen Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim 2024 günü Perşembe günü saat 11.00”de açılacağını belirtti.
İŞTE O AÇIKLAMA
Epözdemir sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; “Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur”