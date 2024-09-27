Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika haberi: Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

        Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman açılacağı belli oldu

        Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avukat Dr.Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00'de açılacağını bildirdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini kabul ederek fethi kabir işleminin yapılmasına karar vermişti. Detaylar haberimizde

        Giriş: 27.09.2024 - 21:33 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Silivri'de 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili önceki gün önemli bir gelişme yaşanmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, önceki gün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti. Bu noktada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderilmişti.

        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Haberi Görüntüle

        MEZAR 3 EKİM GÜNÜ AÇILACAK

        Bu kararın ardından Cem Garipoğlu’nun mezarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mezarın açılmasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama geçen Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim 2024 günü Perşembe günü saat 11.00”de açılacağını belirtti.

        İŞTE O AÇIKLAMA

        Epözdemir sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; “Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cem Garipoğlu
        #rezan epözdemir
        #garipoğlu mezar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa