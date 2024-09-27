Son dakika haberi: Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Son dakika haberi: Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

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İstanbul Silivri'de 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili önceki gün önemli bir gelişme yaşanmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, önceki gün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti. Bu noktada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderilmişti.

MEZAR 3 EKİM GÜNÜ AÇILACAK

Bu kararın ardından Cem Garipoğlu’nun mezarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mezarın açılmasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama geçen Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim 2024 günü Perşembe günü saat 11.00”de açılacağını belirtti.

Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur. — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) September 27, 2024 İŞTE O AÇIKLAMA Epözdemir sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; “Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur”