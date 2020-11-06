Boyner'den 27 yıl sonra af diledi

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Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bir müşterinin yaptığı hatayı telafi etmek için yazdığı mektubu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

27 yıl önce Bakırköy'de bulunan Capitol Boyner mağazasından iki adet ürün çaldığını belirten bir kişi, pişmanlığını ünlü iş insanına yazdığı satırlarla anlatarak helallik istedi.

Mektuba imzasını da atan ancak Boyner'in ismini gizlediği kişi, "Sayın Cem Boyner, ben 1993/94 yıllarında Capitol Boyner mağazanızdan ergenliğin vermiş olduğu cahillikten ve kötü arkadaştan sebep 2 adet ürün çaldım. Affedin ve hakkınızı helal edin" diyerek duyduğu pişmanlığı anlattı ve zarf içerisinde 1000 TL para gönderdi.

İyiliğin ve insanlığın gücüne inancına atıfta bulunarak mektubu Twitter hesabından paylaşan Cem Boyner, duygulandıran bir mesaj yayımladı.

Boyner "Bu mektup bu sabah geldi. Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım. Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar. 30 yıla yakın zaman geçse de vicdanını rahat bırakmamış..İyilik ve iyiler çoğunlukta, inanın." dedi.

Boyner'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve onlarca beğeni ve yorum aldı.