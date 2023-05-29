"GÜCÜMÜ GERİ TOPLAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞIYORUM"

Celine Dion'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hepinizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama turneye çıkmak kendinizi yüzde 100 iyi hissederken bile zor olabiliyor. Gücümü geri toplamak için çok uğraşıyorum. Gösterileri ertelemem sizin için adil değil ve bu kalbimi kırsa da yeniden sahneye çıkmaya gerçekten hazır olana kadar her şeyi iptal etmek en iyisi. Hepinizin bilmesini istiyorum, pes etmiyorum. Sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.