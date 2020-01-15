15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Celil Yüksel, takımın küme düşme potasında yer almasıyla ilgili "Engin İpekoğlu hocamız, ekip ve takım arkadaşlarımızla birlik olacağız, tek vücut olarak bunun üstesinden geleceğiz. Seri galibiyetler alırsak play-off maçlarına kalmayı bile zorlayacağımızı düşünüyorum." dedi.
Celil Yüksel, hazırlık çalışmalarını sürdürdükleri Osman Yereşen Tesisleri'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Kampta, ekip halinde güzel işler yaptıklarını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz öncelikle bir arada, takım arkadaşlarımız ve hocamızla birlikte daha iyi anlaşıp, birbirimizi iyi anlayarak bunu sahaya yansıtmak." diye konuştu.
Celil, cumartesi günü sahalarında Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Ben de heyecanlıyım kendi açımdan. Benim için farklı bir tecrübe olacak. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Umarım Adanaspor'a faydalı olurum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi, en büyüğü. Adana çok büyük bir şehir, Fatih (Terim) hocamızın şehri. Burayı çok sevdim, insanları çok sıcakkanlı. Burası benim için en iyi yerlerden birisi. Adanaspor benim kariyerim açısından çok iyi bir basamak. Umarım bunu en iyi şekilde değerlendiririm."
"ADANASPOR DAHA İYİ YERLERE LAYIK"
Adanaspor'un ligde 17. sırada olduğunu, takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Celil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adanaspor gibi büyük bir camia şu bulunduğu konumu hiç hak etmiyor. Adanaspor daha iyi yerlere layık. Çok güzel ve büyük bir şehir, camia da büyük. Bence takım çok çok daha iyi yerleri hak ediyor. Sezon başı talihsiz olmuş, sakatlık gibi. Ben ikinci yarı bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum, o güçteyiz. Engin İpekoğlu hocamız, ekip ve takım arkadaşlarımızla birlik olacağız, tek vücut olarak bunun üstesinden geleceğiz. Seri galibiyet alırsak play-off maçlarına kalmayı bile zorlayacağımızı düşünüyorum."
Celil, futbolda ekip olmanın önemini vurgulayarak, "Tek vücut olmak önemlidir. Mevki olarak ayırt etmek gerekmez. Olabilecek en yüksek konsantrasyonla bu durumun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah Adanaspor'u layık olduğu yere getirir, play-off'u zorlarız." ifadelerini kullandı.
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