03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 azalarak 17 milyon ton oldu. Aynı dönemde miktar bazında ihracat yüzde 15,1 artarak 11,2 milyon tona ulaştı.
AA muhabirinin, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, nihai mamul çelik tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 15,8 azalışla 2,3 milyon tona, üretimi de yüzde 11 düşüşle 2,7 milyon tona geriledi.
Haziranda ihracat, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 11,5 azalarak 1,4 milyon ton, değer açısından da yüzde 22,4 azalarak 1,03 milyar dolar oldu.
İthalat, aynı ayda miktar bazında yüzde 23,2 azalışla 904 bin ton, değer bazında yüzde 30,6 azalışla 740 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Üretim, tüketim ve dış ticarete ilişkin 6 aylık veriler değerlendirildiğinde ise ham çelik üretimi, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 10,1 düşüşle 17 milyon tona geriledi.
Nihai mamul çelik tüketimi de aynı dönemde yüzde 32,3 azalışla 12,3 milyon tona düştü.
İhracat, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak yüzde 15,1 artışla 11,2 milyon tona, değer bazında da yüzde 1,7 yükselişle 8,3 milyar dolara ulaştı.
Bu dönemde ithalat, miktar yönünden yüzde 33 azalarak 5,8 milyon tona, değer yönünden aynı oranda azalışla 4,9 milyar dolara düştü.
Sektörün geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 111 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 168'e yükseldi.
Öte yandan, küresel ham çelik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 159 milyon tona, yılın 6 ayında da 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artışla 925,1 milyon tona yükseldi.
Çin, ocak-haziran dönemindeki 492,2 milyon tonluk üretimiyle ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye 17 milyon ton ham çelik üretimiyle 9'uncu sırada yer aldı.
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik sektörünün hem iç hem dış piyasada sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.
Yılın ilk 6 ayında iç talepteki daralma sonucu çelik üretimi ve nihai mamul tüketiminin düşüş göstermesine karşın 5,8 milyon ton çelik ithal edildiğine dikkati çeken Yayan, "Çelik sektörünün iç ve dış piyasalarda sıkıntılı bir dönemden geçtiği dikkate alındığında, bu kadar yüksek bir miktarda çelik mamulleri ithalatı makul karşılanmamaktadır." dedi.
İran'dan yapılan çelik ithalatına dikkati çeken Yayan, şunları kaydetti:
"Son aylarda ülkemizde kurulan bazı yabancı şirketlerin, İran menşeli ürünlerin dahilde işleme rejimi ve transit ticaret kapsamındaki faaliyetleriyle menşe şehadetnamesini değiştirme yönündeki yoğun girişimleri, sektörümüzce endişeyle izlenmektedir. Söz konusu ülke menşeli kalitesiz çelik ürünlerinin piyasanın altında fiyat ve aldatıcı yöntemlerle Türk malı imajı verilerek, Türkiye'nin geleneksel pazarlarına satılması, Türk çelik ürünlerinin imajını olumsuz yönde etkilemektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!