Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetine sahip çıktılar

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti izleyenleri duygulandırdı. Şehidin vasiyetini içeren görüntü ortaya çıktı. MSB ACI HABERİ DUYURDU: 1 ASTSUBAY ŞEHİT Yusuf Ataş, vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda annesiyle babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.



Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş Öte yandan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini bildirdi. ŞEHİDİN VASİYETİ DUYGULANDIRDI Çelik, Yasemin Sakallıoğlu ile Şahan Gökbakar da konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Çelik ÇELİK: KARDEŞİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK ONUR OLUR Çelik, yayınladığı gönderide, "Yusuf Ataş kardeşimizin vasiyetine talibim. Ailesiyle irtibat kurmaya çalışacağım. Bu kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek onur olur" ifadelerini kullandı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU: GÖSTERİMİN GELİRİNİ ŞİMDİDEN LÖSEV'E BAĞIŞLIYORUM LÖSEV’e bağışta bulunacağını duyuran Sakallıoğlu, "20 Ekim'deki AKM gösterimden elde edeceğim geliri şimdiden LÖSEV'e bağışlıyorum. Senin gibi yürekli bir evlat yetiştirdiği için o kıymetli ailenin ellerinden her daim öpüyorum" açıklamasını yaptı.

Şahan Gökbakar ŞAHAN GÖKBAKAR: ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN Şahan Gökbakar da LÖSEV'e 50 bin liralık bağış yaparak, dekontunu takipçileriyle paylaştı. Gökbakar, "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" dedi. DEKONT PAYLAŞMASI ELEŞTİRİLDİ Gökbakar'ın yaptığı bağışın dekontunu paylaşması ise bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Haluk Levent HALUK LEVENT: ONUN VASİYETİ HEPİMİZE Üzüntüsünü dile getiren Haluk Levent de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Yusuf Aktaş, kardeşimiz şehit oldu. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Onun vasiyeti hepimize..." ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram, DHA