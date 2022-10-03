Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetine sahip çıktılar
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HABERTURK.COM
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti izleyenleri duygulandırdı. Şehidin vasiyetini içeren görüntü ortaya çıktı.
Yusuf Ataş, vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda annesiyle babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.
Öte yandan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini bildirdi.
Çelik, Yasemin Sakallıoğlu ile Şahan Gökbakar da konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
ÇELİK: KARDEŞİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK ONUR OLUR
Çelik, yayınladığı gönderide, "Yusuf Ataş kardeşimizin vasiyetine talibim. Ailesiyle irtibat kurmaya çalışacağım. Bu kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek onur olur" ifadelerini kullandı.
LÖSEV’e bağışta bulunacağını duyuran Sakallıoğlu, "20 Ekim'deki AKM gösterimden elde edeceğim geliri şimdiden LÖSEV'e bağışlıyorum. Senin gibi yürekli bir evlat yetiştirdiği için o kıymetli ailenin ellerinden her daim öpüyorum" açıklamasını yaptı.
ŞAHAN GÖKBAKAR: ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN
Şahan Gökbakar da LÖSEV'e 50 bin liralık bağış yaparak, dekontunu takipçileriyle paylaştı.
Gökbakar, "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" dedi.
DEKONT PAYLAŞMASI ELEŞTİRİLDİ
Gökbakar'ın yaptığı bağışın dekontunu paylaşması ise bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.
HALUK LEVENT: ONUN VASİYETİ HEPİMİZE
Üzüntüsünü dile getiren Haluk Levent de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Yusuf Aktaş, kardeşimiz şehit oldu. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Onun vasiyeti hepimize..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram, DHA
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Çelik, Yasemin Sakallıoğlu ile Şahan Gökbakar, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetine sahip çıktı - Günün Magazin Haberleri/celik-yasemin-sakallioglu-ile-sahan-gokbakar-sehit-piyade-astsubay-cavus-yusuf-atas-in-vasiyetine-sahip-cikti-magazin-haberleri-3525777-magazin
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