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        Haberler Gündem Güncel Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayatını kaybetti (Nilüfer Gürsoy kimdir?) | Son dakika haberleri

        Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayatını kaybetti (Nilüfer Gürsoy kimdir?)

        Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında hayatını kaybetti. 3 dönem milletvekilliği de yapan Gürsoy, 3 Temmuz'da saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:47
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          Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayata veda etti.

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          Nilüfer Gürsoy'un vefatını Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından duyurdu.

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          Uysal, Nilüfer Gürsoy için paylaştığı taziye mesajında, "Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle demokrat geleneğe derin bağlılığını müşahede ettiğim Adalet Partisi eski milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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          NİLÜFER GÜRSOY İÇİN TBMM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

          Dr. Gürsoy için bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

          Dr. Nilüfer Gürsoy, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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          NİLÜFER GÜRSOY KİMDİR?

          Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

          Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

          Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi.

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