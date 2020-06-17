İstanbul'un genç ilçesi

Çekmeköy ne zaman ilçe oldu?

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İstanbul'un Anadolu yakasındaki Çekmeköy, kentin 39 ilçesinden biri. İstanbul'un yeşile yakın bu ilçesinin ilçe olma tarihi ise çok yeni. Önceleri Ümraniye'ye bağlı bir belde olan Çekmeköy, 22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5747 Sayılı Kanun ile ilçe vasfı kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerine de ilk kez ilçe olarak girdi.

ÇEKMEKÖY'ÜN 21 MAHALLESİ

Çekmeköy, Alemdağ, Aydınlar, Çamlık, Çatalmeşe, Cumhuriyet, Ekşioğlu, Güngören, Hamidiye, Hüseyinli, Kirazlıdere, Koçullu, Mehmet Akif, Merkez, Mimar Sinan, Nişantepe, Ömerli, Sırapınar, Soğukpınar, Sultançiftliği, Reşadiye ve Taşdelen olmak üzere 21 mahalleden oluşuyor.

ÇEKMEKÖY'ÜN KOMŞU İLÇELERİ

2019 verilerine göre 264.508 nüfusa sahip olan Çekmeköy, Beykoz, Şile, Ümraniye ve Sancaktepe ilçeleri ile komşu. Çekmeköy ve civarı Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş bölgesinde bulunduğu için ılıman bir iklime sahip.

YEŞİL İLÇEDEKİ PARKLAR

Çekmeköy, İstanbul'un yeşil bir bölgesinde bulunması nedeniyle parklarıyla da biliniyor. Bu parklardan bazıları: Mehmet Akif Parkı, Şehit Er Emrah Töredi Parkı, Hale Parkı, Keklik Parkı, Yaşar Doğu Parkı, Kemerdere Parkı, Çatalmeşe Parkı, Aydıntepe Parkı, Şehit Ömer Aktuğ Parkı, Yılmaz Sokak Sabır Sokak Parkı, Orman Gülü Parkı, Akasya Parkı, Leylak Parkı, Cumhuriyet Parkı.