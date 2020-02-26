Çaycı Hüseyin öldü mü? sorusu sosyal medyada yayılan bir söylentinin ardından gündeme geldi. Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un hayatını kaybettiği iddia edildi.

ÇAYCI HÜSEYİN ÖLDÜ MÜ?

Hemen belirtelim ki, Çaycı Hüseyin rolüne hayat veren Alparslan Özmol ölmedi. Sosyla medyada zamana zaman bu tarz iddialar çıkıyor ve bir anda trend oluyor. Bu sefer ki iddia da Alparslan Özmol'un corona virüsü nedeniyle öldüğü şeklindeydi. Ancak böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.

ÇAYCI HÜSEYİN'DEN 'ÖLMEDİM' ÇIĞLIĞI

Geçtiğimiz Ağustos ayında da "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmiş, Alparslan Özmol bu iddialara isyan ederek "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" demişti.

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin rolü ile tanınan Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976'da Almanya Hamburg'da doğdu.

ALPARSLAN ÖZMOL'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çocuklar Duymasın (Hüseyin, TV Dizisi, 8 Sezon, 2002-2004, 2010-2013, 2017-2018)

Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü, Sinema Filmi, 2016)

Hep Yek (Adem, Sinema Filmi, 2015)

Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Kundakçı Bahattin, 2014-2015)

Laz Vampir Tirakula (Damar Osman, Sinema Filmi, 2012)

Çorap Söküğü (Alparslan, TV Dizisi, 2008)

Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)

Pulsar (Hırsız Mecit, TV Dizisi, 2008)

Hakkını Helal Et (Emin, TV Dizisi, 2007)

Düş Yakamdan (Hıdır, TV Dizisi, 2007)

Sınav (Kantinci Seyfo, Sinema Filmi, 2006)

Güldünya (General Siton, TV Dizisi, 2006)

Saklambaç (Satır, TV Dizisi, 2005)

Çocuklar Ne Olacak (Çaycı Hüseyin, TV Dizisi, 2004)

En İyi Arkadaşım (Astıra, TV Dizisi, 2004)

Reyting Hamdi (TV Dizisi, 2002)

En Son Babalar Duyar (Hüseyin, TV Dizisi, 2002)

Kahkaha Show (TV Dizisi, 2000)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi, 5 Sezon, Çaycı Hüseyin, 1999-2003)