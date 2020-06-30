2. Sayfa'ya konuşan oyuncu şunları söyledi:



Çok sevildiğimden dolayı sanırım beni ekranlarda görmek istiyorlar. Çünkü 17 yıl süren bir diziydi.

Söylentilerden sonra annem baya bir tutulmuştu. Aradı sesimi dinledi kapattı, işteyim diye. Sonra akşam eve gidince de 'Anne neden kapattın hemen telefonu' deyince, 'oğlum böyle haberler çıkıyor merak ettim' dedi.