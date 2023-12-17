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        Haberler Gündem Çatlayan bileğe 'kartonlu ilk yardım'a inceleme

        Çatlayan bileğe 'kartonlu ilk yardım'a inceleme

        Trabzon'da okulda düşüp, Arsin Devlet Hastanesi'ne götürülen, burada ayak bileği kartona konulup, sargı bezi ile sarılan 11 yaşındaki öğrenci A.U.Ş., başka hastaneye götürüldü. Çocuğun çatladığı tespit edilen bileği alçıya alınırken, aile, 'kartonlu ilk yardım'a tepki gösterip, şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü, konu ile ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:44
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        Çatlayan bileğe 'kartonlu ilk yardım'a inceleme
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        Arsin ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi A.U.Ş., geçen hafta okulda oynarken düşünce, sağ ayak bileğinde şişlik oluştu. Bunun üzerine okul yönetimi, ailesine haber verip, çocuğu Arsin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Röntgeni çekilip, sağ ayak bileği kartona konulup, sargı bezi ile sarılan çocuğun, kırık şüphesi ile başka hastaneye sevki önerildi. Ailesi tarafından kent merkezindeki bir hastaneye götürülüp, burada çatlak tespit edilince çocuğun ayağı, alçıya alındı. Çocuk taburcu edilirken, aile, 'kartonlu ilk yardım'a tepki gösterip, polise şikayetçi oldu.

        Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Konuyla ilgili inceleme başlattık. Hastanın aleyhinde bir durum yok. Yapılması gereken yapıldı. Tıbben bir eksiğimiz yok" dedi. Öte yandan kentteki kimi uzman doktorlar, imkanlar ölçüsünde değerlendirildiğinde, ilk yardım yönteminin doğru olduğunu belirtirken; kimi doktorlar da karton yerine daha sert bir cisim ile ayağın sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

        "BİR KARTON AYAĞI NASIL TUTABİLİR"

        Baba Murat Ş., sağlık görevlilerinin daha özverili olmasını isteyerek, "Şikayetimizde kesinlikle maddi hiçbir beklentim olamaz. Sadece çocuğumun ayağının karton ile sarılmasını doğru bulmuyorum. Çocuğum okulda düştü. Öğretmenler beni aradı; Allah, onlardan razı olsun. Bu süreçte hastanedeki doktor çocuğumun ayağında kırık olabileceğini söylemiş. Ayağı gofret kartonu ile sargıya almışlar. Oğlumu alıp, Numune Hastanesi'ne getirdim. Burada çocuğun ayağı alçıya alındı. 2023 yılı Türkiye'sinde bu karton nedir? Bir karton ayağı nasıl tutabilir? Tahta ya da başka bir şey sarılsa, onu anlarım. Karton neyin, nesidir? Nasıl hastanede imkan olmaz. Hastanelerde sağlık görevlerinin işlerini daha özveriyle yapmasını istiyoruz. Bu işin takipçisi olacağım" diye konuştu.

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        #trabzon
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