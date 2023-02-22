ÇATALCA ZEMİN KOŞULL DAĞILIMI VE DAYANIKLILIĞI

İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtmaktadır.

Hazırlanan tahmini rapora göre zemin koşulları Vs30 parametresi ele alınarak hesaplanmıştır. Vs30 parametresine göre 150- 500m/s arası koşullara sahip zeminler zayıf, 600 ve 1392m/s arası zeminler kaya ve güçlü olarak gösteriliyor.

Buna göre Çatalca'da zemini zayıf olan semtler; Çatalca Hallaçlı, Atatürk belirli kesimleri, Yaylacık, Aydınlar belirli kesimleri, Yalıköy belirli kesimleri, Karacaköy Merkez, Ormanlı, Çitlitköy, Hisarlıköy, Celepköy, Ovayenice, Elbasab, İhsaniye, Kabakça, İnceğiz, Kaleiçi, Ferhatpaşa, Muratbey merkez.