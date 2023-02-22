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Çekmeköy depreme risk haritası ve dayanıklı semtleri! İstanbul Çekmeköy deprem bölgesi mi ve depreme dayanıklı mı?

Çekmeköy depreme risk haritası ve dayanıklı semtleri!

İBB tarafından hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı" kamuoyu ile paylaşıldı. Bu ilçeler arasında yer alan Çekmeköy ilçesinde bulunan semtler rapora dahil edildi ve zemine dayanıklı yerler gösterildi. İşte güncel Çekmeköy deprem riski ve dayanıklılık haritası.

Giriş: 22.02.2023 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÇEKMEKÖY İLÇE BİLGİLERİ

    Çekmeköy Anadolu yakasında yer alan, yüz ölçümü 148.02 km sahip 21 mahalleden oluşan bir ilçedir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 264.508'dir.

  • ÇEKMEKÖY'DE KAÇ BİNA VAR?

    İBB tarafından hazırlanan verilere göre, kaçak yapılar ve bilgisayara işlenmemiş veriler de göz önüne alınarak, 1980 yılı öncesi yapılan bina sayısı 529, 1980 ve 2000 arası yapılan bina sayısı 13. 813, 2000 sonrası yapılan bina sayısı ise 6. 605 adettir.

  • ÇEKMEKÖY BİNA ARASI KAT SAYILARI

    1 ve 4 arası katlı bina sayısı 15.166, 5 ve 8 arası bina kat sayısı 5. 350 ve 9 ve 19 arası bina kat sayısı 431 adettir.

  • ÇEKMEKÖY'DE KAÇ TANE BETONARME BİNA VAR?

    Betonarme bina sayısı 18.808, prefabrik yapı 70 adet, çelik yapı 10 adet, ahşap yapı 43 adet, yığma yapı 1.765 ve tünel yapı 251 adettir.

  • ÇEKMEKÖY ZEMİNİ DEPREME DAYANIKLI MI?

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtmaktadır.

     

    Hazırlanan tahmini rapora göre zemin koşulları Vs30 parametresi ele alınarak hesaplanmıştır. Vs30 parametresine göre 150- 500m/s arası koşullara sahip zeminler zayıf, 600 ve 1392m/s arası zeminler kaya ve güçlü olarak gösteriliyor.

    Buna göre Çekmeköy'de depreme dayanıksız olan semtler; Hüseyinli, Sıarapınar, Koçullu, Ömerli'nin belirli kesimleri, Çekmeköy merkez belirli kesimleri, Alemdağ, Taşdelen, Mehmet Akif.

  • DEPREM TAHMİNLERİNE GÖRE OLASI BİNA HASAR SAYISI

    Rapora göre en çok hasar alacağı düşünülen semtler arasında Çekmeköy merkez, Mehmet Akif, Hamidiye, Mimar Sinan, Ömerli.

  • DEPREM TAHMİNLERİNE GÖRE OLASI CAN KAYBI VE YARALANMA SAYISI

    ÇEKMEKÖY OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI'NI TIKLAYARAK GÖREBİLİRSİNİZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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