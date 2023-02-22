Çekmeköy depreme risk haritası ve dayanıklı semtleri!

ÇEKMEKÖY ZEMİNİ DEPREME DAYANIKLI MI?

İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtmaktadır.

Hazırlanan tahmini rapora göre zemin koşulları Vs30 parametresi ele alınarak hesaplanmıştır. Vs30 parametresine göre 150- 500m/s arası koşullara sahip zeminler zayıf, 600 ve 1392m/s arası zeminler kaya ve güçlü olarak gösteriliyor.

Buna göre Çekmeköy'de depreme dayanıksız olan semtler; Hüseyinli, Sıarapınar, Koçullu, Ömerli'nin belirli kesimleri, Çekmeköy merkez belirli kesimleri, Alemdağ, Taşdelen, Mehmet Akif.