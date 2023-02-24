ALETLE DEPREM ÖLÇÜMÜ İLK KEZ NE ZAMA YAPILMIŞTIR?
İlk sismokop M.S. 132 yılında Çinli filozof Chang Heng tarafından icat edilmiştir. Bu aygıt ayaklı bir vazo üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 tane ejderha başı ile vazonun ayağı üzerine yerleştirilmiş 8 tane kurbağadan oluşur.
Kurbağların açık olan ağızları ejderhalara doğru dönüktür. Deprem sırasında ejderlerden bazıları ağızlarındaki bilyeyi kurbağaların ağzına düşürür. Hangi ejderin bilyesi düşmüşse sarsıntınn doğrultusu o yönde olduğu hesaplanır.
Aletin yaklaşık 750 km uzaklıklardaki depremleri algılayabildiği söylenir. Aletin gövdesini oluşturan vazonun içerisindene bir düzenek olduğu bilinmemektedir. Bu konudaki en yaygın görüş, vazo içerisinde çok duyarlı bir sarkaçın yer aldığı düşünülür.
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü