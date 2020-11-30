Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, pandemi kapsamında alınan yeni önlemler çerçevesinde İstanbul’daki Lezzet Arası restoranlarından market fiyatına et, balık, tavuk ızgara ve köftede paket servis hizmeti sunmaya başladığını bildirdi.
Kararla birlikte Fulya AVM, Bayrampaşa Forum İstanbul, Merter Marmara Forum AVM, Beylikdüzü Marmara Park AVM, Maltepe Park AVM, Ataşehir Metropol AVM, Pendik NeoMarin AVM ve Acıbadem Tepe Nautilus AVM’deki Lezzet Arası restoranları, her gün saat 11.00-20.00 arasında Carrefoursa.com ve Online Market CarrefourSA üzerinden sipariş almaya başlayarak online restoran modeline geçti.
Yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, yeni tedbirler doğrultusunda paket servis sunduğu Lezzet Arası restoranlarında market fiyatına pişirdiği et, balık, tavuk vb. ızgara ürünlerinin yanı sıra garnitür çeşitleri, tatlılar ve salataları da hijyenik bir şekilde 40 dakikada yerine ulaştırıyor.
Verilen bilgiye göre, Lezzet Arası’nda balıklardan Türk somonunun kilosu 39,99 TL, çipuranın kilosu 34,90 TL, levreğin kilosu 34,90 TL, piliç kanatın kilosu 21,90 TL ve ev tipi köftenin de kilosu 53,90 TL’den satılıyor.
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