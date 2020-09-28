CarrefourSA'dan "taze hazır yemek" hamlesi

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CarrefourSA marketlerinden güvenilir ve sağlıklı “Taze Hazır Yemek” üretimine ve satışına başlıyor. CarrefourSA marketlerinde yer alacak olan hazır yemekler, 6 aylık bir Ar – Ge çalışması sonucunda ortaya çıkarken, Türk gastronomi kültüründe tencere yemeği olarak bilinen lezzetlerden sandviç çeşitlerine, salata ve ızgaralara kadar mönüde 32 çeşit ürün bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm ürünlerin ham maddeleri, market içindeki reyonlardan günlük olarak alınıyor ve ürünlerin fiyatları 9,95 TL ile 27,95 TL arası değişiyor.

Forum İstanbul Lezzet Arası’nda kurulan merkezi mutfakta CarrefourSA’nın profesyonel şefleri eşliğinde hazırlanan ürünler, üretim süreçlerinin tüm aşamalarında hijyenik koşullarda COVID-19 önlemlerine de dikkat edilerek üretilip hazırlanıyor. Paketlenen ürünler soğuk zincir kırılmadan satışa sunuluyor.

Mağazada ya da evde ısıtılarak tüketilebilen hazır yiyecekler arasında mevsimine göre hazırlanan lezzetlerin yanı sıra vegan ve vejeteryanlara da özel yiyecekler bulunuyor ve gıdaya uygun ambalajlarla müşterilere sunuluyor.

İlki 2019 yılında hizmete giren Lezzet Arası restoranlarından, bugün için MaltepePark, Forum İstanbul, Marmara Forum, MarmaraPark, Fulya, Naitulus, Metropol İstanbul, Bursa Nilüfer, Adana M1, İzmir Balçova, Mersin Palm City, Hilltown Karşıyaka ve Pendik Neomarin olmak üzere toplam 13 adet bulunuyor.