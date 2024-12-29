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        Haberler Gündem Güncel Caretta carettaların beslenmesine ceza | Son dakika haberleri

        Caretta carettaların beslenmesine ceza

        Muğla'nın dünyaca ünlü Köyceğiz Gölü ile Dalyan kanallarında yaptırılan tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistlerin caretta carettaları beslemesi halinde, kaptana 43 bin 179 lira ceza kesileceği duyuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:19 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:19
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        Caretta carettaların beslenmesine ceza
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        Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanallarında çalışacak deniz araçları için kurallar ve cezalar güncellendi. Dalyan’daki deniz kaplumbağalarının tatilciler tarafından beslenmesi halinde, tatilcileri gezdiren teknenin kaptanına 43 bin 179 lira ceza kesilecek.

        BELİRLENEN MİL SINIRLARI AŞANLARA CEZA

        Güncellenen cezalara göre Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı’nda 5 deniz mili sınırını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlara 8 bin 635 TL, yüzde 30’dan yüzde 50'ye kadar aşanlara 17 bin 271 TL, hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşanlara 34 bin 543 TL ceza uygulanacağı bildirildi.

        İçkili olarak tekne kullananların ilk tespiti halinde 21 bin 589 TL ceza kesileceği, teknenin seyrine müsaade edilmeyeceği ve kaptanın ehliyetine Göcek Liman Başkanlığı’nca 1 ay el konulacağı ayrıca alkollü olarak tekne kullananların ikinci kez yakalanması halinde 43 bin 179 TL ceza kesilip, teknenin seyrine müsaade edilmeyeceği ifade edildi. Alkollü olarak ticari tekne kullananların tespitinde ise 64 bin 768 TL ceza kesilerek, teknenin seyrine müsaade edilmeyip, kaptanın ehliyetine Göcek Liman Başkanlığı’nca 2 yıl el konulacağı bildirildi.

        Dalyan boğazının göle bakan kıyı kesiminde bulunan kumsal alanlarında ateş ve mangal yakılması halinde kişiye 8 bin 635 TL ceza kesileceği, başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan, yüksek sesle müzik açan kişilerin ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre işlem yapılmak üzere ilgili kuruma iletileceği belirtildi.

        TEKNEDEN KAPLUBAĞALAR BESLENİRSE KAPTANA 43 BİN 179 TL CEZA

        Öte yandan, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'ndaki sazlık alanlara tekne bağlayan ve teknelerin sazlık alanların üstüne çıkararak park edenlere 43 bin 179 TL ceza uygulanacağı ifade edildi. Dalyan’daki deniz kaplumbağalarının tekne turu sırasında tatilciler tarafından beslenmesi halinde ise teknenin kaptanına 43 bin 179 TL ceza kesileceği bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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