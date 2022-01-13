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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fettah Can, önceki gün eşi Cansu Kurtçu ve çocukları ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Mağazaları turlayan ikili, bir anda kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce, "Çocuklar için alışveriş..." diyerek, güldü.

"FETTAH KORONAYI YENİ ATLATTI"

Gazetecilerle sohbet eden Cansu Kurtçu, "Ufak tefek bir şeyler almaya çıktık. Artık nereye götüreceğimizi şaşırdık. Böyle boşken buraya getirelim dedik. Dışarda da hava soğuk, içeride Covid- 19... Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Zaten Fettah, koronavirüsü yeni atlattı, biliyorsunuz." dedi.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA TÖVBE"

Kurtçu, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Aman, tövbe yarabbi!" diyerek, kahkaha attı.