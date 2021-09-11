Cansu Kurtçu, ilk okul gününden fotoğrafı şu notla paylaştı: “Sağlıklı, sıhhatli bir okul yılı olsun gerisi mühim değil… Okulumuza güveniyorum, eğitim her şeyden önemli ve öncelikli, önlemlerimi kendimce alıyorum. Herkese iyi dersler.”

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."