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Eğitim başladı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı - Magazin haberleri

Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin çocukları da eğitim sıralarına oturdu

06.09.2021 - 10:31 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • MUSTAFA CECELİ

    5. sınıfa başlayan Arın ve bütün öğrencilere zihin açıklığı diliyorum. Öğretmenlerimize ve eğitim görevlilerimize başarılar, kolaylıklar diliyorum.‍ Çocuklar okula yakışır.

  • EMRE ALTUĞ

    Bugün okullar açılıyor. Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. 

  • AKASYA ASLI TÜRKMEN

    Okulun ilk günü... İşte şimdi gerçekten okullu oldun Pera. Her şeyin farkındasın. Sünger gibi çekiyorsun öğrendiklerini. Beş yaşına girmek üzeresin ve bu sene ne öğrenirsen işte hayatını onun üzerine inşa edeceksin. Dünyayı önüne sermek istiyorum. Eminim her ebeveynin isteği bu yönde. Belki de sana verebileceğim en güzel şey seçme özgürlüğü olacak. Rahat ol. İhtiyacın olduğunda yanındayım. Asla üstünde, önünde, karşında olmayacağım. Hayallerimi değil, hayallerini gerçekleştir canım kızım.

  • ALİŞAN 

    Burki okula...

  • ÇAĞLA ŞIKEL

    Haydi okula...

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