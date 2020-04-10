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Canozan'ın yeni single’ı 'Paranoyak' dünyada büyük bir değişime neden olan pandemi ve beraberinde getirdiği psikolojiyi anlatıyor.

Klip ise yaşanılan bu karmaşayı mizahi bir şekilde işliyor. Bu süreçte kaydedilen şarkı, bütün müzisyenlerin davul kayıtları hariç ev kayıtlarının birleşmesi ile ortaya çıktı.

Söz ve müziğin Canozan’a ait olduğu parçada, davulda Ertuğrul Biber, davul kaydında Serkan Biber (Recordium),bass gitarda: Feryin Kaya, trompette Dilan Balkay, back vokalde ise Kaan Arslan, Billur Battal ve Dilan Balkay yer aldı.

Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan 'Paranoyak' 10 Nisan itibariyle tüm dijital platformlarda ve klibiyle MuzikPlay YouTube kanalında yerini aldı.