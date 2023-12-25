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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:30
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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