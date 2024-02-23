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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları bugün: 23 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yatay seyirde! 23 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 23 Şubat Cuma gününe yatay seyirde başladı. Haftanın son iş gününün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 2.022 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 23 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış takip tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 08:10 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:10
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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