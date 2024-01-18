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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları| Altında düşüş devam ediyor! 18 Ocak 2024 Perşembe 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! İşte 18 Ocak Perşembe altın fiyatları

        Altında düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 2 bin TL sınırına dayanan gram altın güne düşüş ile başlayarak, 1.946 TL'den işlem görüyor. Aynı şekilde çeyrek altın da düştü ve açılışı 3.114 TL'den yaptı. İşte, 18 Ocak 2024 Perşembe canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 07:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 07:39
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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