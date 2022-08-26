Güncel altın fiyatları 26 Ağustos 2022 Cuma günü için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kuru ve altının ons değerinde gözlemlenen hareketli seyire bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçerek bin TL kritik eşiğini geçen altın fiyatlarındaki son durum, haftanın son işlem gününde araştırılıyor. İşte, 26 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

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