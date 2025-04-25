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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulanan tarifelere ilişkin yaptığı güvercin açıklamalar altına olan talebi durdurdu. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:15
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