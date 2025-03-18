Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü için araştırılıyor. Fed'in faiz kararı öncesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve doların güç kaybının devam etmesiyle birlikte altın yeniden rekor kırdı. Anlık verilere göre ons altın 3 bin 12 liradan, gram altın 3 bin 554 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…