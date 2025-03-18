Altın fiyatları rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 18 Mart 2025 Perşembe haftanın ikinci işlem günü için araştırılmaya başlandı. Bir süredir yatay seyir izleyen altın yeniden rekor kırdı. Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları, küresel belirsizlikler gibi konular altını destekleyen ana unsurlar oldu. Altının gram fiyatı, 3 bin 554 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü için araştırılıyor. Fed'in faiz kararı öncesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve doların güç kaybının devam etmesiyle birlikte altın yeniden rekor kırdı. Anlık verilere göre ons altın 3 bin 12 liradan, gram altın 3 bin 554 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3536 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3534 lira, en yüksek de 3552 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3554 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.553,9260
Satış: 3.554,2800
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.011,97
Satış: 3.012,58
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.686,3500
Satış: 5.811,1800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.740,9100
Satış: 23.169,1500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.217,00
Satış: 23.377,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.336,11
Satış: 11.621,56
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 22.743,30
Satış: 23.172,04
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.418,06
Satış: 24.004,77
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.940,25
Satış: 2.831,00
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.248,40
Satış: 3.421,84
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.686,00
Satış: 58.325,00