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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 MART 2025: Altın rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Mart 2025 Perşembe haftanın ikinci işlem günü için araştırılmaya başlandı. Bir süredir yatay seyir izleyen altın yeniden rekor kırdı. Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları, küresel belirsizlikler gibi konular altını destekleyen ana unsurlar oldu. Altının gram fiyatı, 3 bin 554 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:57
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