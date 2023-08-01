Altın fiyatlarında hareketlilik: Gram altın yeni aya da yükselişle başladı! İşte 1 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları dolar kuru, altının ons değerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 1 Ağustos 2023 ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları alış-satış ekranı...
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Dolar/TL kuru ve altının ons değerine paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Ekonomik kararlarda belirleyici etkiye sahip olan ve yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni aya da yükselişle başladı. Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ağustos 2023 ram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.698,99
1.710,16
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.960,59
1.960,95
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.718,12
2.778,12
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.872,49
11.078,49
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.419,25
5.556,24
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.872,49
11.078,49
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.292,34
11.578,35
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.544,,08
1.639,65
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