Dolar/TL kuru ve altının ons değerine paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Ekonomik kararlarda belirleyici etkiye sahip olan ve yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni aya da yükselişle başladı. Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ağustos 2023 ram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.