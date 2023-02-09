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Canlarını hiçe saydılar, yoğun bakımdaki hastaları kurtardılar

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden dolayı ağır hasar alan özel bir hastaneye giren Zonguldak UMKE ekibi yoğun bakım ünitesinden 5 hastayı sağ olarak kurtardı

Giriş: 09.02.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Canlarını hiçe saydılar, yoğun bakımdaki hastaları kurtardılar
İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem dolayısıyla özel bir hastane ağır hasar aldı. Bölgeye sevk edilen Zonguldak UMKE ekibi canlarını hiçe sayarak hasar gören binaya girdi. Yıkılan merdivenlerin arasından binanın üst katlarına çıkan UMKE ekibi burada her odaya tek tek girerek yaralı aradı. Deprem sonrası acil olarak boşaltılan ve çökmek üzere olan hastanenin yoğun bakım ünitesine giren UMKE ekibi burada sağ oldukları tespit edilen 5 hastaya acil müdahalede bulundu. Yaşam destek ünitesine bağlıyken deprem dolayısıyla kesilen elektrikler sebebiyle 1'i bebek 10 hastanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kurtarılan hastalar itfaiye merdiveniyle alınarak başka merkezlere sevk edildi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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