"YEŞİLÇAM'IN ŞANSLI ÇOCUKLARINDAN BİRİYİM"
Kahraman Kıral, Yeşilçam'ın en şanslı çocuklarından biri olduğunu dile getirdi: Benden başka çocuk oyuncular da vardı ama onlar sinema sektöründe olan yakınları sayesinde sinemaya başladı. Ben ise bir gazete ilanı sayesinde başladım. Tarık Akan, Fatma Girik, Filiz Akın, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal ve Kartal Tibet gibi gibi değerli isimler kamera karşısına geçtim. Ertem Eğilmez, Lütfi Akad, Osman Seden ve Melih Gülgen gibi yönetmenlerle çalışma fırsatı buldum.