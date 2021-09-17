Eşini katletmişti! "Pes" dedirten savunma!

DHA

Zonguldak'ta, dün öğle saatlerinde, Çaydamar Mahallesi'nde bir kadın cinayeti daha meydana geldi.

2 yıldır işsiz olan güvenlik görevlisi Emrah Yankın (29), kendisinden boşanmak isteyen ve 1.5 ay önce ayrı eve taşınan fabrikada işçi Gülten Yankın'ın (28) evine gitti.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

DHA'da yer alan habere göre kapıyı açan Gülten Yankın, eşinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 1 çocuk annesi eşi Gülten Yankın'ı öldüren Emrah Yankın, olayın ardından 15 kilometre uzaklıktaki köyündeki eve kaçtı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin takibiyle Yankın, evin önünde yakalanıp, gözaltına alındı.

Yankın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

"ÇOK SEVDİM BEN ONU"

İfadesinde, eşini boşanmak istediği ve aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyleyen Emrah Yankın'ın, yakalandıktan sonraki ilk sözleri ise "Boşanmak istedi, o yüzden. Çok sevdim ben onu. Gururuma yediremedim. Ayrılmak istedi" olmuştu.

Öte yandan Gülten Yankın'ın cenazesinin, öğle vakti merkeze bağlı Ayvatlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.