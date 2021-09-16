Boşanma aşamasında vahşet!

Zonguldak'ta iddiaya göre, Emrah Y., Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'taki evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Gülten Y.'yi (28) silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre sağlık personeli yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülten Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Emrah Y. ise polis ekiplerince Merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyünde yakalandı.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Gülten Y.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.