Caner Erkin'in renkli dünyası

Caner Erkin, 2010 yılında evlendiği ve 6 sene evli kaldığı Asena Atalay'a o dönem fıstık yeşili Lamborghini Huracan marka otomobil hediye etmişti.

Futbolcunun kendisine hediye ettiği aracın haber olmasına anlam veremeyen Atalay, "21 Kasım doğum günüm. O gün Caner’in kampı olduğundan biraz erken kutlayacağız. Doğum günü hediyesi olarak da Lamborghini otomobil hediye aldı, ne var ki bunda yani?" demişti.

Otomobiliyle iki kez kaza yapan ve aracının çok dikkat çekmesinden rahatsız olan Erkin, aylar sonra aracını satmıştı.