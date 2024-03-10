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        Haberler Müzik Candan Erçetin: Herkes istediğini dinlesin

        Candan Erçetin: Herkes istediğini dinlesin

        Candan Erçetin, Kıbrıs'ta konser verdi. Erçetin, sahneye çıkmadan önce "Artık herkes şarkı söylemeye başladı. Oyuncu, manken, sosyal medya fenomenleri herkes şarkı söylüyor. Sizce, herkes şarkı söylemeli mi?" sorusuna; "O eskiden de öyleydi. Müzik kalitesi kişinin kendi görüşü ile ilgili" cevabı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:20
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        Candan Erçetin, Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erçetin; “Bir konser için geldim ama 4 - 5 gündür buradayım. Ben buralıyım” dedi. Müzik çalışmalarından bahseden Candan Erçetin, şunları söyledi; “Cumhuriyetin 100'üncü yılında marşları yeniden düzenleyip yorumladık. Şimdi yeni çalışmalarım var. Albüm olmaz artık. Tek tek paylaşımlar olacak."

        "ŞİMDİ BÖYLE DEĞİL"

        Basın mensuplarının; “Artık çoğu sanatçı 45 günde bir şarkı çıkartıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Candan Erçetin; “Müziğin dinleyicilerle buluşmasının formatı değişti. Araçlarda bile CD çalar yok. Artık dünya dijital platforma geçti. Biz eskiden en az 2 - 3 yıl çalışıp 13 - 14 şarkı yapar, çıkartırdık. Şimdi böyle değil. Müzikte dünya geneline baktığımız zaman 1990’ların şöhret algısı bitti aslında. Bu beni rahatsız etmeyen bir şey. Şöhret olmak benim için çok cazip olmadı. Şarkı söylemek, dinleyici ile olmak beni cezbetti. Artık dünyada star şarkı da star şarkıcı da çıkmamaya başladı” şeklinde cevap verdi.

        ‘BIRAKIN İSTEYEN İSTEDİĞİNİ DİNLESİN’

        Basın mensuplarının; “Artık herkes şarkı söylemeye başladı. Oyuncu, manken, sosyal medya fenomenleri herkes şarkı söylüyor. Sizce, herkes şarkı söylemeli mi?” sorusuna ise Candan Erçetin; “O eskiden de öyleydi. Müzik kalitesi kişinin kendi görüşü ile ilgili. Özellikle pop müzikle ilgili konuşuyorum. Pop müziğin konservatuvarı bile yok. Hepimiz kendimizi sahneye atıyoruz. Kimimiz iyi, kimimiz vasat, kimimiz kötü. Dinleyici seçimini kendisine göre belirliyor. Bir günde şöhret olmak bugünün meselesi değil 90’larda da vardı, o zaman da binlerce şarkı yapıldı, yüzlerce şarkıcı çıktı ama bugüne çok azı kaldı. Önemli olan üretmek ve süreklilik. Bırakın isteyen istediğini yapsın, ne olacağına zaman karar versin” dedi.

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        #Candan Erçetin

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