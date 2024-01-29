Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi
Canan Hoşgör, bir süredir aşk yaşadığı Yusuf Bakoğlu ile evlendi. Hoşgör'ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan; "Annemin nikâhını görmek nasip oldu" yorumunda bulundu
- 1
Canan Hoşgör, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Yusuf Bakoğlu ile nikâh masasına oturdu.
- 2
Canan Hoşgör’ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan da nikâha katıldı. Hoşgör'ün nikâh için gelinlik değil, sade beyaz bir takım giymeyi tercih ettiği görüldü.
- 3
"ANNEMİN NİKÂHINI GÖRMEK DE NASİP OLDU"
Zeynep Alkan, annesi Canan Hoşgör'ün evlenmesini; "Annemin nikâhını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar" sözleriyle yorumladı.
-
- 4
"AŞKLA TAMAMLANDIM"
Nikâh sonrası eşi Yusuf Bakoğlu ile küçük bir kutlama yapan Canan Hoşgör, evliliği hakkında; "Aşkla tamamlandım" dedi.