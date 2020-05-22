Demet Özdemir ile tekrar barışmak istediği iddia edilen yakışıklı oyuncu, "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için bir küslüğümüz dargınlığımız yok konuşmuyoruz ama severim kendisini" diyerek sözlerini noktaladı.