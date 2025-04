Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

Can Kültür’ün konuya dair KAP’ta paylaştığı açıklamada "Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin mevcut hissedarı olan şirketimiz Can Kültür ile birlikte, Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin diğer mevcut hissedarları olan Meltem Berker ve Şebnem Berker, Tekfen Holding Anonim Şirketi’nin sermayesinin toplam yüzde 25,23’ünü temsil eden payların Can Kültür tarafından devralınmasına yönelik müzakerelere başlamıştır. Bu kapsamda taraflar arasında Kaparo Sözleşmesi imzalanmıştır.

.png

REKLAM advertisement1

Şirketimizle birlikte hareket eden MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi’nin Tekfen Holding Anonim Şirketi sermayesindeki sahip olduğu toplam pay oranı yüzde 4,45’dir. Şirketimizle birlikte hareket eden KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi’nin ise Tekfen Holding Anonim Şirketi nezdinde sahibi olduğu toplam pay oranı yüzde 1,72176’dir. Şirketimiz Can Kültür’ün Tekfen Holding Anonim Şirketi sermayesindeki sahip olduğu toplam pay pay oranı ise yüzde 8,5167’dir. Dolayısıyla işbu bildirim tarihi itibariyle birlikte hareket eden şirketlerimizin Tekfen Holding Anonim Şirketi nezdinde sahibi olduğu toplam pay oranı yüzde 14,7162’dir. İlgili hususlar tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.