Çamlıca Tepesi'ne Nasıl Gidilir? Avrupa ve Anadolu Yakası'ndan Toplu Taşıma ile Çamlıca Tepesi'ne Ulaşım Yolları htka

Çamlıca Tepesi'ne Nasıl Gidilir?

Tepe küçük ve büyük Çamlıca olarak ikiye ayrılmaktadır. Küçük Çamlıca’da yer alan; Küçük Çamlıca Korusu, Sofa, Cihannüma ve Topkapı köşklerini bünyesinde barındıran Küçük Çamlıca Tepesi, şehri kuşbakışı gözlemlenmenize olanak tanıyor. Dirençli kayaçlarla çevrelenmiş bölge, rahatlatıcı manzarası, nefes kesici atmosferiyle pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

Büyük Çamlıca Tepesi’nde ise daha çok tesisler ve yemek yeme alanları yer almaktadır. Ayrıca Nurbaba Tekkesi ile Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi bu bölgenin en bilinen yapılarıdır. Tepeye ulaşım sağlamak için öncelikle Üsküdar’a gelmeniz gerekmektedir.

Öncelikle metrobüs aracılığıyla Altunizade durağında inip buradan geçen minibüsler aracılığıyla bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Kadıköy üzerinden de kalkan otobüs ve minibüs yardımıyla da tepeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun için 522, 13, 11ÜS, 9ÜD, 14R, 14Y, 129T, 14 hatlı otobüslere binerek İETT vasıtasıyla Çamlıca Tepesi'ne varış sağlayabilirsiniz.

Avrupa Yakası'ndan Çamlıca Tepesi'ne Ulaşım

Üsküdar’da yer alan Çamlıca Tepesi’ne Avrupa yakası üzerinden pek çok ulaşım alternatifi vardır.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mecidiyeköy istikametinden gelenler öncelikle bir kendilerine en yakın metrobüs durağından binerek Boğaziçi Köprüsü durağında inmelidir. Buradan geçen 129T ya da 522 hatlı otobüslerden birine binerek Çamlıca Şehit Onur E.durağında inmeleri gerekmektedir. Bir üst sokağa geçtikten sonra karşılarına çıkan Turistik Çamlıca Tesisleri tabelasını takip ederek bölgeye ulaşım sağlayabilmektedirler.

Bağcılar, Güngören yönünden gelenler Kabataş - Bağcılar tramvay hattını kullanarak Zeytinburnu durağında inmelidir. Burada metrobüse geçiş yaparak Boğaziçi Köprüsü'nde indikten sonra hemen paralelindeki otobüs duraklarından 129T ya da 522 numaralı otobüslere binerek Çamlıca Şehit Onur E. durağında inmelidir. Burada yürüyerek bölgeye ulaşım sağlanabilir.

Esenler, Bayrampaşa üzerinden gelenler öncelikle Yenikapı-Havalimanı metrosu aracılığıyla Merter'de inmeli buradan metrobüse aktarma yaparak Boğaziçi Köprüsü'ne varış sağlamalıdır. Buradan binilen 129T ve 522 hatlı otobüslerle tepeye ulaşım sağlanabilir.

Taksim üzerinden 129T'ye binin ve Çamlıca Şehit Onur E. durağında inin. Çamlıca Tepesi tabelasıyla karşılaştığınız yer ile tepe arası ortalama 15 dakikalık mesafededir.

Anadolu Yakası'ndan Çamlıca Tepesi'ne Ulaşım

Çamlıca Tepesi Anadolu yakasında bulunduğundan Avrupa yakasına kıyasla aynı yaka üzerinden tepeye ulaşım dolay kolaydır.

Kadıköy Rıhtım üzerinden 13, 13B, 14, 14D, 14F, 14K, 14R hatlı otobüslerden herhangi birine binerek Çamlıca Şehit Onur E. durağında inin. Buradan bir üst sokağa geçtikten sonra ortalama 15 dakikalık bir yürüme mesafesiyle bölgeye ulaşım sağlayacaksınız.

Üsküdar üzerinden bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler 11A, 11D, 11G, 11K, 11L, 11P, 11SA, 11ST, 320, 9Ç, 9Ü, 9ÜD, 9Ş hatlı otobüslerden birine binerek Çamlıca Şehit Onur E. durağında inmelidir. Yürüme mesafesiyle buradan Çamlıca Tepesi'ne ulaşım sağlanacaktır.

Ümraniye yönünden gelenler öncelikle 13, 9Ç, 9Ü, 9ÜD, 9Ş, 320, 522 olarak numaralandırılmış herhangi bir otobüse binmeli ve Turistik Çamlıca tesisi durağında inmelidir. Tahmini 15 dakikalık bir zaman diliminde tepeye varış sağlayabilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla istikametinden gelenler öncelikle Kadıköy-Kartal metrosunu kullanarak Kozyatağı durağında inmelidir. Buradan 129T'ye binerek Turistik Çamlıca Tesisi durağına varış sağlamalıdır. Bu durakta indikten sonra yürüyerek bölgeye ulaşılacaktır.

Çamlıca Tepesi Hangi Metro Durağında?

Ulaşım bakımından zorlayıcı bir konumda yer almadığından dolayı, tepeye gidiş geliş için zorlu bir maceradan söz edemeyiz. Metro gerek hızıyla gerekse trafiksiz ulaşımıyla günümüzde en çok tercih edilen toplu taşıma araçlarından biridir. Bayrampaşa, Esenler taraflarından bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler Yenikapı – Havalimanı metrosunu kullanarak Merter durağında inmelidir. Buradan da metrobüse aktarma yaparak Boğaziçi Köprüsü'nde ya da Altunizade durağında iniş yaparak otobüslerle tepeye ulaşım sağlanabilmektedir. Çamlıca Tepesi tepede yer aldığından dolayı bölgeye direkt ulaşım sağlayan metro bulunmamaktadır. Bu yüzden aktarma yapmanız gerekmektedir.

Üsküdar Vapur İskelesi'nden Çamlıca Tepesi'ne Nasıl Gidilir?

Üsküdar vapur iskelesinden bölgeye ulaşım oldukça kolay ve rahattır. İskele üzerinden bölgeye ulaşım sağlayan 11A, 11D, 11G, 11K, 11L, 11P, 11SA, 11ST, 320, 9Ç, 9Ü, 9ÜD, 9Ş numaralı otobüslerden birine binebilirsiniz. Otobüsten indiğinizde ise kısa bir yürüyüşle tepeye ulaşım saplayabilirsiniz.