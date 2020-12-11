Camide Cuma namazı kılınabiliyor mu? Bugün camiler açık mı? Hatırlanacağı üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda cami ve mescitlerde cuma namazı kılınamamıştı. Yeni tedbirlerin açıklamamsının ardından özellikle bugün cuma namazı kılmak isteyenler "Camide Cuma namazı kılınabiliyor mu? Bugün camiler açık mı?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte, merakla araştırılan detaylar..

CAMİLER AÇIK MI?

Hemen belirtelim ki Cuma namazı camilerde belirli tedbirler içerisinde eda edilebiliyor. Buna göre sosyal mesafeye uygun olarak aralar açık şekilde cuma namazı kılınabiliyor. Ayrıca evden seccade getirilmesi de zorunluluklar arasında yer alıyor. Bununla birlikte namaz esansında kesinlikle maske çıkarılması da yasak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.