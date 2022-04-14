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Camdaki Kız son bölüm izle! 14 Nisan 2022 Camdaki Kız 39. bölüm Kanal D full izle! Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle!

Nalan, Hayri’nin cüzdanında fotoğrafını görüyor! Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 39. bölüm Kanal D full izle!

Camdaki Kız son bölüm izleyicisiyle buluştu. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer ve Selma Ergeç gibi ünlü oyuncuları kadrosunda birleştiren Camdaki Kız 39. yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizi severler Camdaki Kız son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.

14.04.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi ve Enis Arıkan’ın başrolünü paylaştığı Camdaki Kız son bölüm izleyisiyle buluştu.  Yönetmen koltuğunda Nadim Genç’in oturduğu ve senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı Camdaki Kız 39. bölüm 14 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. İşte, her Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız son bölüm izleme linki…

  • CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM İZLE!

    Camdaki Kız son bölüm izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak diziyi izleyebilirler.

    https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler

  • CAMDAKİ KIZ 38.BÖLÜM ÖZETİ

    Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride’ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı’na taşınmaya karar verir. Pervin’le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir. Muzo, üzüldüğü bir anda Pera’ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar. Hayri’nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.

  • CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU

    Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

  • CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI

    Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

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