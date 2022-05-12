Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız Perşembe akşamları izleyici ile buluşuyor. Dizide Nalan'ın annesi rolünü ünlü oyuncu Nur Sürer canlandırıyor. Nur Sürer'in hayat verdiği Feride'nin yayınlanan son fragmanda "Affet beni Nalan" diyerek af dilemesi ve sonrasında ekrana gelen ilaç ve yazdığı vasiyetin görüntüleri dikkat çekiyor. Peki, Feride ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? İşte, ayrıntılar...
FERİDE ÖLÜYOR MU, DİZİDEN ÇIKACAK MI?
Camdaki Kız dizisinin son derece ilgi gören karakterlerinden biri olan Feride, ekrana gelen 42. bölümde ilaç ve vasiyet sahneleri ile gündeme geldi. Fragmanda Nalan ile ilk kez duygusal ve içten bir konuşma yapan Feride'nin sözleri izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Feride karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölümün yayınlanması ile durumlar netleşecek.
NUR SÜRER KİMDİR?
Nur Sürer, 1954 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenli olan oyuncu, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu.
Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırdı.
Nur Sürer, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Aslı Enver, Alican Yücesoy ile birlikte rol almıştır. 17 Nisan 2015 tarihinde ise "Eksik" adlı sinema filminde rol almıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!