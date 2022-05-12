Camdaki Kız Feride ölüyor mu, Nalan'ın annesi Feride İpekoğlu diziden çıkacak mı, ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız Perşembe akşamları izleyici ile buluşuyor. Dizide Nalan'ın annesi rolünü ünlü oyuncu Nur Sürer canlandırıyor. Nur Sürer'in hayat verdiği Feride'nin yayınlanan son fragmanda "Affet beni Nalan" diyerek af dilemesi ve sonrasında ekrana gelen ilaç ve yazdığı vasiyetin görüntüleri dikkat çekiyor. Peki, Feride ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? İşte, ayrıntılar...

FERİDE ÖLÜYOR MU, DİZİDEN ÇIKACAK MI?

Camdaki Kız dizisinin son derece ilgi gören karakterlerinden biri olan Feride, ekrana gelen 42. bölümde ilaç ve vasiyet sahneleri ile gündeme geldi. Fragmanda Nalan ile ilk kez duygusal ve içten bir konuşma yapan Feride'nin sözleri izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Feride karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölümün yayınlanması ile durumlar netleşecek.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer, 1954 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenli olan oyuncu, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu.

Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırdı.

Nur Sürer, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Aslı Enver, Alican Yücesoy ile birlikte rol almıştır. 17 Nisan 2015 tarihinde ise "Eksik" adlı sinema filminde rol almıştır.