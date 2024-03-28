Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.142,40 %0,69
        DOLAR 32,3755 %0,10
        EURO 35,1094 %0,26
        ALTIN 2.327,74 %0,32
        FAİZ 47,74 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 26,04 %0,25
        BITCOIN 69.871,00 %0,31
        GBP/TRY 40,9743 %0,07
        EUR/USD 1,0793 %0,05
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.805,85 %0,32
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Çalışanlar için özel yapay zeka uygulaması: KoçGPT - Teknoloji Haberleri

        Çalışanlar için özel yapay zeka uygulaması: KoçGPT

        Koç Topluluğu, çalışanlarının KoçGPT ile iş süreçlerinde üretken yapay zekâ teknolojisinden faydalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışanlar için AI uygulaması: KoçGPT
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koç Holding, çalışanlarını yenilikçi teknolojilerle güçlendirerek onlara geleceğin yetkinliklerini kazandırmaka için çalıştığını duyurdu. Topluıluk çalışanlarının, üretken yapay zekâ (Generative-AI) teknolojisini, KoçGPT uygulaması ile iş süreçlerinde kullanmaya başladığı belirtildi.

        KoçGPT'nin, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki uygulamalar arasında farklılaştığı belirtiliyor. Bireysel kullanıcılara özgü işlevleri bünyesinde barındıran uygulama; güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansıyla kurumsal ihtiyaçlara yönelik özelleştirme imkânları sunuyor.

        REKLAM

        Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT ile e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çeviri gibi modülleriyle ofis çözümlerine ulaşıyor, etik ilkeler ve uyum politikaları alanındaki sorularına hızlıca yanıt alıyor. KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki benzer uygulamalar arasında farklılaşıyor.

        "600’DEN FAZLA FİKİR ALDIK”

        Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, Dijital Dönüşüm Programı kapsamında, tüm Topluluk şirketlerinde ileri veri analitiği, makine öğrenmesi, yapay zekâ, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerle 2 binin üzerinde proje geliştirdiklerini belirtti.

        REKLAM

        Dijital Dönüşüm Programı’nı Topluluğun başarılı iş sonuçlarına ulaşmasındaki önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini belirten Kimyonok, “Koç Holding olarak çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini dijital teknolojilerle kolaylaştırarak daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarının yolunu açmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin, hem süreçlerde verimlilik hem de çalışan deneyimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

        2022 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ChatGPT lansmanından sonra bu teknolojinin potansiyelini keşfetmek ve Topluluk içinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kimyonok, KoçGPT’nin hayata geçiş sürecini şöyle anlattı: “Özellikle veri paylaşımının gerçekleştiği ve bu verilerle modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zorlu bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. ‘Boost Your Business Ideathon’ etkinliğiyle Koç Topluluğu’nda farklı şirketlerde görev alan çalışma arkadaşlarımızdan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600’den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine girdik.”

        GPT-4 TURBO ALTYAPISINI KULLANIYOR

        Kimyonok, KoçGPT uygulamasının amacının üretken yapay zekâ teknolojisini çalışanlara ulaştırmak olduğunu, bunu yaparken de veri güvenliğini ve gizliliğini ön planda tuttuklarını dile getirdi. Kimyonok, “Geniş kapsamlı bir program olarak kurguladığımız KoçGPT’ye çalışma arkadaşlarımız kendi ekranları üzerinden kolayca erişebiliyor, eğitimlerle bu yenilikçi teknolojiden iş süreçlerinde en üst düzeyde faydalanabiliyor” şeklinde konuştu. KoçGPT uygulamasının, Microsoft Azure Open AI servisi ile entegre edilen GPT-4 Turbo alt yapısıyla desteklendiğini belirten Kimyonok, uygulamanın kullanıcıların ihtiyaçlarına özel geliştirilen modüllerle donatılarak, operasyonel süreçlerde etkin bir araç olma hedefiyle devreye alındığını söyledi.

        Kimyonok ayrıca, KoçGPT programının devamlılığını sağlamak ve özel çözümler üretebilmek adına KoçDigital bünyesinde ‘GenAI Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduklarını aktardı. Kimyonok, “Bu merkez, üretken yapay zekâ teknolojisindeki ilerlemeleri değerlendirerek ölçeklenebilir çözümlere dönüştürme ve Topluluk içinde ortak kullanım senaryolarını belirleyerek uygulamaya alma görevini üstleniyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        Habertürk Anasayfa