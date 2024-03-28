Çalışanlar için özel yapay zeka uygulaması: KoçGPT

Koç Holding, çalışanlarını yenilikçi teknolojilerle güçlendirerek onlara geleceğin yetkinliklerini kazandırmaka için çalıştığını duyurdu. Topluıluk çalışanlarının, üretken yapay zekâ (Generative-AI) teknolojisini, KoçGPT uygulaması ile iş süreçlerinde kullanmaya başladığı belirtildi.

KoçGPT'nin, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki uygulamalar arasında farklılaştığı belirtiliyor. Bireysel kullanıcılara özgü işlevleri bünyesinde barındıran uygulama; güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansıyla kurumsal ihtiyaçlara yönelik özelleştirme imkânları sunuyor.

Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT ile e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çeviri gibi modülleriyle ofis çözümlerine ulaşıyor, etik ilkeler ve uyum politikaları alanındaki sorularına hızlıca yanıt alıyor. KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki benzer uygulamalar arasında farklılaşıyor.

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Dijital Dönüşüm Programı’nı Topluluğun başarılı iş sonuçlarına ulaşmasındaki önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini belirten Kimyonok, “Koç Holding olarak çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini dijital teknolojilerle kolaylaştırarak daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarının yolunu açmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin, hem süreçlerde verimlilik hem de çalışan deneyimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

2022 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ChatGPT lansmanından sonra bu teknolojinin potansiyelini keşfetmek ve Topluluk içinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kimyonok, KoçGPT’nin hayata geçiş sürecini şöyle anlattı: “Özellikle veri paylaşımının gerçekleştiği ve bu verilerle modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zorlu bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. ‘Boost Your Business Ideathon’ etkinliğiyle Koç Topluluğu’nda farklı şirketlerde görev alan çalışma arkadaşlarımızdan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600’den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine girdik.”