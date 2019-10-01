Çalışanlar yeni yasama yılında TBMM'den ne bekliyor?

TBMM, 27. Dönem 3. yasama yılı çalışmalarına bugün başlıyor. Yasama yılı, uzatma olmadığı takdirde 2020 temmuz ayı sonuna kadar devam edecek.

Geçen yasama yılına başlarken çalışanları ilgilendiren en önemli onu emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifleri idi. Geçen yıl yaz tatilinde CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri EYT ile ilgili yasa teklifleri hazırlamıştı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sunmuştu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde idi.

HDP’nin de destek vereceğini açıkladığı tekliflerin gündeme alınması aşamasında görüş birliği sağlanamadı. MHP, bu konuda AK Parti ile birlikte hareket etme kararı aldı. Ancak, yasama yılı boyunca muhalefet partileri gerek Plan Bütçe Komisyonu’nda, gerekse TBMM Genel Kurulu’nda hemen her fırsatta önergeler vererek torba kanunlara bu yönde ekleme yapmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine, EYT’liler bu yıl da Meclis’e kulak verecek. Vedat Bilgin’in her ne kadar, konu çok geniş ve homojen olmayan kesimleri ilgilendirdiği için uzun soluklu bir çalışmanın henüz başında olduklarını belirtmesine rağmen, EYT’liler Meclis’ten gelecek haberleri bekleyecek.

3600 EK GÖSTERGE BU YIL ÇIKACAK MI?

Yüz binlerce öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci ile bunların emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge konusundaki yasal düzenleme de Meclis’in gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili ilk müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılın mayıs ayında vermişti. O açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarda çalışma başlatıldı. Sendikalar, kapsamın genişletilmesini, tüm lisans mezunu memurlara 3600 ek gösterge verilmesini istedi. Sendikalar, aksi takdirde Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık sorunu ortaya çıkacağını savundu.

3600 ek gösterge çıktığı anda, mevcut emekliler ile bundan sonra emekli olacak kişilerin emekli aylığı artacak. Ancak, emekli ikramiyeleri, emekli olunan tarihteki kanuna göre veriliyor. Ek gösterge artışının gündeme geleceği mesleklerde uzun süredir emeklilik dilekçeleri askıya alınmış durumda. Yaş haddini doldurduğu için zorunlu emekli olanların dışında kalanlar emeklilik dilekçesini erteliyor. Bu şekilde emekliliğini ertelemiş olan kişilerin sayısı 250 bini aştı.

Bu nedenle, yasadaki gecikme, ilk yıl maliyetini giderek artırıyor. Zira, emekliliğini erteleyenlerden yarısı bile aynı anda emekli olmak istediğinde, o yıl ödenmesi gereken emekli ikramiyesi tutarı bu yılın rakamlarıyla yaklaşık 20 milyar liraya ulaşacak.

KIDEM TAZMİNATI GÜNDEME GELECEK Mİ?

Çalışanları ilgilendiren bir başka düzenleme de kıdem tazminatı. 2019 yılı Programı’nda sosyal tarafların mutabakatıyla, tüm işçilerin erişebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformunun gerçekleştirileceği belirtildi. Hedefi gerçekleştirme tarihi de 2019 yılı sonu olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce yaptığı açıklamada, kıdem tazminatının çok sorunlu bir alan olduğunu, işçi, işveren ve sendikanın mutsuz olduğunu belirterek, “Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak” dedi.

Albayrak, bir başka açıklamasında da kıdem tazminatı reformunu tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

İŞSİZLİK MAAŞI NE OLACAK?

Çalışanları ilgilendiren bir başka konu da işsizlik sigortasına erişimin kolaylaştırılması ve işsizlik maaşının artırılması oluşturuyor. İşçi ve işveren sendikaları ile işveren örgütleri işsizlik maaşı bağlama koşullarının yumuşatılması, işveren ile anlaşarak işten ayrılan kişilere de işsizlik maaşı verilmesi, brüt asgari ücretin yüzde 80 ile sınırlı olan işsizlik maaşı tavanının artırılması gibi değişiklikler bekliyor.