Çalışan öğrencinin yetim aylığı ne zaman kesilir?

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Gelecek aydan itibaren yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Lisede ve üniversitede okuyan on binlerce genç bir yandan eğitimine devam ederken, bir yandan da aile bütçesine katkı sağlamak veya eğitim masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda kalıyor. Bunların bir kısmı part time işlerde çalışırken, kimisi de geceleri ağırlıklı olmak üzere tam zamanlı çalışıyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sigortalı bir işte çalışanların ölen anne veya babasından bağlanan yetim aylıkları kesiliyor. Yetim aylığı alabilmek için sigortalı bir işte çalışmamak gerekiyor. Bu kural yakın zamana kadar öğrenci iken çalışmak zorunda kalan gençlere de uygulanıyordu. Üniversitede okuyan bir öğrenci normalde 25 yaşını dolduruncaya kadar yetim aylığı alma hakkına sahip olmasına karşın sigortalı bir işte çalışmaya başladığında yetim aylığı kesiliyordu.

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2018 yılında yapılan kanun değişikliği ile öğrenciliğinde çalışmak zorunda olan gençlere istisna getirildi. Buna göre, yetim aylığı alan çocuklardan 4A’lı olarak sigortalı bir işte çalışmaya başlayanların yetim aylıkları artık kesilmiyor. Yetim aylığı almakta olan çocuklardan lise eğitimi görenler 20, yükseköğretim görenler ise 25 yaşını geçmemek şartıyla aylık almaya devam ediyorlar.

Harp okulları ve Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde okuyan öğrenciler, eğitimlerini başarıyla tamamlamaları halinde öğrenim süresince sigortalı sayılıyorlar. Yetim aylığı almakta iken bu okullarda okumaya başlayan öğrenciler, sigortalı sayılmalarına karşın yetim aylığı almaya devam ediyorlar.

GURBETTE OKURKEN ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN YETİM AYLIĞI

Üniversiteyi yurt dışında okuyan gençlerin sayısı son yıllarda hızla artıyor. Yurt içinde sigortalı olarak çalışan öğrenciler yetim aylığı almaya devam ederken, yabancı bir ülke mevzuatına göre çalışan öğrencilerin yetim aylığı kesilir.

YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?

Yetim aylığı, öğrenimin sona erdiği tarihte kesilir. Öğrenim devam etse bile yaşın doldurulması halinde de yetim aylığı kesilir. Örneğin, yükseköğretime devam etmekte olan öğrenci 25 yaşını doldurmuşsa, herhangi bir işte çalışsın veya çalışmasın yetim aylığı kesilir.

MALÛL ERKEK ÇOCUKLARIN YETİM AYLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen malûl erkek çocuklar yetim aylığı almaya devam ederler.

Sigortalı olarak yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan bekâr kız çocukları da yaşlarına bakılmaksızın yetim aylığı alırlar. Evlenen kız çocuklarının yetim aylığı kesilirken, boşanma veya eşinin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde tekrar bağlanır.