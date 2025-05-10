Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?

EMEKLİ AYLIĞINI KESTİRİP ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN AYLIĞI DÜŞER Mİ?

Kamuda çalışırken, 2024 Kasım ayında emekli oldum. Şu an sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödüyorum. 2026 yılında emekliliğimi dondurup örneğin 5 yıl çalışıp emekli olursam enflasyondan kaynaklı emekli maaşında düşüşlerde nasıl bir hesaplama olur? Emekli aylığım düşer mi? (Mehmet Y.)

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SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

2024 yılında dilekçe verenlerin emekli aylıkları 2025 yılında dilekçe verenlerden yüzde 30 – 31 oranında daha fazla olacak. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bu hafta yaptığı açıklamada yaklaşık 60 bin kamu işçisinin emekli aylığında ortaya çıkan farktan olumsuz etkilenmemek için emekli olduklarını söyledi. 2024 yılında dilekçe veren yaklaşık 800 bin kişinin emekli aylığındaki bu fark ömür boyu alacakları aylıklara yansıyacak.

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Dilekçesini 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar vermiş olanlar, emekli aylıklarını kestirmeden 4/a (SSK) statüsünde çalışmaya devam ederse sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olacaklar.

Emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam edenlerden ise normal sosyal sigorta primi kesilecek. Bu kişilerin yeni aylığı hesaplanırken, öncelikle eski aylığın kesildiği tarihten sonra emekli aylıklarına yapılacak artışlar eski emekli aylığına yansıtılacak. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık ise emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadar olacak. Özetleyecek olursak, emekli aylığınızı kestirerek beş yıl çalıştınız diyelim. Çalışmayı bırakıp yeniden emekli aylığı bağlatmak istediğinizde öncelikle mevcut aylığınıza beş yıl boyunca yapılan artışlar yansıtılacak. Ayrıca, beş yıllık dönemdeki çalışmanıza karşılık kısmi aylık tutarı hesaplanacak. Bu ikisinin toplamı yeni emekli aylığınız olacak. Emeklilik dilekçesini 2025 yılında veya sonraki yıllarda verenler için ortaya çıkan olumsuz farklardan etkilenmeyeceksiniz. Emekli aylığınızda düşüş olmayacağı gibi beş yıllık dönemdeki çalışmanın karşılığı olarak aylığınız artacak.

REKLAM BEDELLİ ASKERLİK YAPARKEN YILLIK İZİN KULLANILABİLİR Mİ? İnşaat mühendisiyim. Bir ilçe belediyesinde sözleşmeli memur olarak görev yapıyorum. Geçen sene bedelli askerlik için insan kaynakları ile görüştüğümde bedelli askerlik yapacağımı ve yıllık izin kullanmak istediğimi belirttim. İzin verdiler ama dilekçemde askerlikten bahsetmedim. Sadece izin kullanmak istediğimi yazdım. Şimdi yönetim değişti, memurluğa geçtiğimde bu durum benim için sorun olur mu? (Deniz F.) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6’ncı maddesi uyarınca, “Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulu öğrencileri” sigortalı sayılmazlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013/11 Sayılı Sigortalılık İşlemleri Genelgesine göre ise silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona eren fiili askerlik hizmetini yapmakta olanlar bu süre boyunca sigortalı sayılmazlar. Bu dönemde yatırılan 4/a primleri geçersiz sayılır. REKLAM Askerlik hizmetinden sayılan izin, hava değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan sürelerde 4/a statüsünde sigortalı çalışmanın geçerli sayılabilmesi için, bu sürelere ilişkin askeri birlikten alınmış istirahat, erken terhis vs şeklinde belge sunulması gerekir.

Sizin gibi 4/a kapsamındaki sigortalılığın başladığı tarihte fiili olarak askerlik hizmetini yapmakta olanların, askerlik hizmetini yaptığı dönemde sigortalılığının bildirildiği iş yerindeki 4/a kapsamındaki çalışmalarının terhis tarihinden sonra da devam ettiğinin anlaşılması halinde, fiili olarak askerlik yapılan dönemdeki prim günleri iptal edilir, terhis tarihinden sonra geçen günler ise geçerli sayılır. Askerlik süresince sigortalı sayıldığınız günler SGK tarafından silinir. Bu dönemde gereksiz yere yıllık izninizi kullanmış bulunuyorsunuz. O süre içinde aldığınız ücretle yetineceksiniz. Bununla birlikte prim günlerinizin silinmesinden kaynaklı bir kaybınız söz konusu olur. Memurluğa geçtiğinizde bu durumun bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. ÇALIŞIRKEN AMELİYAT OLAN EMEKLİ İŞÇİYE MESLEK HASTALIĞINDEN GELİR BAĞLANIR MI? 01.09.2023 tarihinde emekli aylığı aldım. Çalışmaya devam ederken aniden rahatsızlandım kolon ameliyatı oldum. Bir hafta sonra işten çıkışımı yaptılar. Çalışırken meslek hastalığı denebilir mi, emekli aylığıma bir etki eder mi? Dilekçe versem bir sonuç alabilir miyim? (İsimsiz)

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ödediği sosyal güvenlik destek priminin emekli aylığına bir etkisi bulunmuyor. Bununla birlikte emekli işçi için ödenen kısa vadeli sigorta primi meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı işçiye güvence sağlar. Çalışırken yakalandığı meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle çalışma gücünde kayıp olan işçiye, çalışma gücü kayıp oranına göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Emekli işçi olarak çalışırken yaşadığınız kolon rahatsızlığının yaptığınız işten kaynaklandığına dair bir meslek hastalığı tespiti yapılmış olsa bu ameliyattan kaynaklı çalışma gücü kaybınızın oranına göre bir gelir bağlanabilirdi. Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı olduğunu kanıtlamak uzun ve kapsamlı prosedürleri gerektiriyor. Sadece ameliyat olduğunuz için bunun meslek hastalığından kaynaklandığı tespitinde bulunulmasının zor olduğunu düşünüyorum.