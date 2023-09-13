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        Haberler Kültür-Sanat Resim Çalınan Van Gogh tablosu müzeye geri döndü

        Çalınan Van Gogh tablosu müzeye geri döndü

        Hollanda'da sergilenmek üzere bir müzeye verilen ve 2020'de çalınan ünlü sanatçı Vincent van Gogh'a ait 'Bahar Bahçesi' adlı tablo, polis ve sanat dedektifi Arthur Brand'ın çabaları sonucunda ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:02
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        Çalınan Van Gogh tablosu müzeye geri döndü
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        Van Gogh'a ait 1884 tarihli Bahar Bahçesi adlı tablo, Groningen kentindeki Groninger Müzesi tarafından sergilenmek üzere Singer Müzesi'ne ödünç verilmiş ancak tablo, 30 Mart 2020'de çalınmıştı.

        Müzeden dün yapılan açıklamada, ünlü eserin Hollanda polisi ve sanat dedektifi Arthur Brand'ın çabaları sonucunda ele geçirildiği belirtildi.

        Brand, Van Gogh tablosunun, yastık kılıfına sarılı halde poşet içinde ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kendisine verildiğini söyledi.

        Dedektif, tablonun ele geçirilmesi konusunda dün "Vincent van Gogh geri döndü! Hollanda Polisi ile yakın işbirliği içinde Van Gogh'un 'Bahar Bahçesi'ni (1884) kurtarmayı başardım. Tablo, 3 yıl önce Van Gogh'un doğum gününde Hollanda'nın Laren kentindeki Singer Müzesi'nden çalınmıştı. Dünya çapındaki tüm Van Gogh severler için harika bir gün" açıklamasını yaptı.

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        2021'DE BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Groninger Müzesi, sanat dedektifi Arthur Brand'in tablonun ele geçirilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak "2021 yılında bir şüpheli tutuklanmış ve polis tarafından mahkum edilmişti. Hırsızlıktan üç buçuk yıl sonra çalınan eser nihayet iade edildi. Polis tüm aşamalara yakından müdahil oldu. Müze, devam eden soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak" açıklamasını yaptı.

        Müze tablonun yıprandığını ve gelecekte bilimsel olarak inceleneceğini ifade etti.

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        #van gogh tablosu
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