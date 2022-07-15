Çaldıran Savaşı Önemi ve Özeti: Çaldıran Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Önemli ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun da bir kısmını, Osmanlı Devleti denetimine geçiren Çaldıran Savaşı hangi padişah döneminde oldu? İşte Çaldıran Savaşı ile alakalı tüm detaylar…

Çaldıran Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Çaldıran Savaşı ya da bir diğer ismiyle Çaldıran Muharebesi; Yavuz Sultan Selim önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Şah İsmail komutasındaki Safevi Devleti arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanmış olan Çaldıran Savaşı tarihi 1514’tür.

Çaldıran Savaşı Özeti

1512 yılında tahta geçen I. Selim, (Yavuz Sultan Selim) doğuda giderek belirginleşen Safevi tehlikesini ortadan kaldırmak istiyordu. Babası II. Bayezid döneminden beri süren, Safevilerin Anadolu üzerindeki dini propagandaları ve burada elde ettikleri müritler vasıtasıyla çıkardıkları karışıklıklar, Osmanlı Devleti’ni zor bir durumda bırakıyordu.

Hükümdarlığının ilk yıllarında, kardeşlerinin tahtta hak iddia etmeleri üzerine çıkan isyanlarla mücadele eden Yavuz Sultan Selim, bu isyanları bastırıp, siyasi birliği sağladıktan sonra Safevi üzerine gerçekleştireceği seferin hazırlıklarına başladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Edirne’de toplanan divanda savaş kararı alındı ve Sultan Selim, İran Seferi’ne çıktı. Osmanlı ordusu ilk olarak Sivas’a geldi ve burada çıkması muhtemel bir Safevi isyanını önlemek maksadıyla, 40 bin kişilik orduyu bu bölgede konuşlandırdı.

Safevi sınırını geçen Osmanlı ordusunda, seferin uzun sürmesinden dolayı huzursuzluklar başlamıştı. Bu durum üzerine Yavuz Sultan Selim, askerlerine sert bir konuşma yaparak, bozulan askeri düzeni yeniden sağladı ve Osmanlı ordusu, Safevi Devleti üzerine olan yürüyüşüne devam etti. Safevi hükümdarının Çaldıran’da bir ordugâh kurduğu haberinin gelmesi üzerine, Yavuz Sultan Selim de bu bölgeye intikal ederek ordugâhını kurdu.

İki ordu, 25 Ağustos 1514 günü Çaldıran Ovası’nda karşı karşıya geldiler. Savaşın ilerleyen saatlerinde, dağılmaya başlayan Safevi ordularını gören Şah İsmail, savaş alanını terk etti ve 1 gün süren Çaldıran Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazanmış oldu.

Çaldıran Savaşı ile ilgili merak edilen hususlardan birisi de Çaldıran Savaşı nerede yapıldı? sorusunun cevabıdır. 1514 yılında Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan Çaldıran Savaşı, günümüzde İran sınırları içinde yer alan Çaldıran Ovası’nda yapılmıştır.

Çaldıran Savaşı Nedenleri

1514 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin kazanmış olduğu Çaldıran Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

1511 yılında Amasya ve civarında, Safevi destekli Şahkulu İsyanı’nın çıkmış olması.

Şah İsmail’e bağlı olan Nur Ali Halife’nin, isyan ederek Tokat’ı yağmalaması.

Safevi Devleti’nin, I. Selim karşısında isyan eden kardeşlerine destek vermesi.

Yavuz Sultan Selim’in, doğu sınırında güçlü bir düşman istememesi.

Çaldıran Savaşı Sonuçları

Diyarbakır, Bitlis, Urfa, Mardin ve Rakka’ya kadar olan bölge Osmanlı idaresine geçmiştir.

İpek Yolu’nun Tebriz – Halep ve Tebriz – Bursa kısmı, Osmanlı Devleti denetimine girmiştir.

Yavuz Sultan Selim, Şah unvanını kullanmaya başlamıştır.

Anadolu’daki siyasi birlik kalıcı olarak sağlanmıştır.

Tebriz’de bulunan devrin önemli ilim insanları, İstanbul’a davet edilmiştir.

Çaldıran Savaşı Önemi

Safevi tehlikesinin bertaraf edilmesinin yanında, Anadolu’daki siyasi birliğin kalıcı olarak sağlanmış olması, Çaldıran Savaşı’nın önemini daha da arttırmaktadır. Çaldıran Savaşı’nın neticesinde Van ve Kars hariç, Doğu Anadolu’nun tamamına yakını Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir. Ayrıca İpek Yolu’nun önemli bir kısmının denetimi Osmanlı Devleti eline geçmiş; bu durum da Osmanlılara, önemli ekonomik kazanımlar sağlamıştır.